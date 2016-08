La lezione del voto

È passata una settimana appena dal lunedì del sollievo, da quel risultato elettorale che ha lasciato Berlusconi muto dei consueti insulti e tutti gli altri – molta destra segretamente compresa – ad alzare i calici, l'Italia s'è desta. Una settimana, abbastanza per percepire chiaro il nuovo pericolo adesso qual è: che non si voglia o non si sappia ascoltare che cosa ha detto quel voto. Che non si capisca, o per interesse si finga di non capire. Ho sentito riaffacciarsi, in questa settimana, nelle interviste sui giornali e nei dibattiti in tv un vecchio linguaggio, schemi inossidabili riproposti come se nulla fosse accaduto. Il linguaggio, prima di tutto. Politica e antipolitica, per esempio. C'è ancora qualcuno che voglia sostenere l'equazione politica uguale razionalità e antipolitica uguale emotività? Che voglia additare le persone sotto i 35 anni come portatori di antipolitica massimalista e rabbiosa, di protesta inconcludente e antipartitica? E d'altro canto, c'è ancora chi pensa che il nemico siano “i partiti” e non le persone, eventualmente, che i partiti esprimono? Temo di sì. E sebbene sia naturale che chi ha pensato secondo queste logiche per cinquant'anni faccia fatica a cambiare lessico e mentalità bisognerà pur farlo, infine. Gli italiani hanno mostrato di sapere benissimo che cosa siano i partiti e a cosa servano: hanno votato le primarie in massa, difatti, hanno scelto fra i candidati proposti dalle strutture. Poi hanno fatto confluire il loro voto sulla persona, indipendentemente dall'appartenenza. Esaminate il voto giovanile a Milano e Napoli: hanno fatto stravincere – in quella fascia d'età – Pisapia e De Magistris. È un voto antipolitico? Non direi, non a giudicare dal fatto che quel successo elettorale è stato a buon diritto rivendicato come un successo dei partiti del centrosinistra. Hanno esultato Prodi, Bersani, Di Pietro, Vendola. L'unico a non aver esultato è stato Grillo. Non sentite dunque che cosa stanno dicendo i cittadini? I ragazzi lo hanno capito benissimo, e con loro lo hanno capito i più anziani: Scalfari, Reichlin. Meno, come spesso capita, le generazioni di mezzo seppure con qualche luminosa eccezione. C'è stata una rivolta morale, nel paese. Un interruttore è scattato, le donne lo hanno spinto per prime. Gli elettori riprendono la delega in bianco (il voto alla cieca, il voto all'esponente nominato dai vertici chiunque esso sia) e la restituiscono, quella delega, con un nome scritto a penna. Scritto da loro. Questo giornale ha fatto per molti mesi in relativa solitudine una campagna per le primarie di collegio: perchè fossero i cittadini a scegliere chi mandare in parlamento, perché si correggesse nei fatti una legge elettorale che – dicevamo – non sarebbe stata corretta per tempo. Difatti non è stata corretta, né con questa maggioranza lo sarà. La logica di quella campagna era questa: restituiamo agli elettori la dignità e la responsabilità. Vedrete che torneranno. Perché i milioni di persone che non vanno più a votare sono il vero tesoro affondato: non sono qualunquisti, estremisti, antipolitici. Sono persone che non si fidano più e che tornerebbero, torneranno se solo sarà restituita loro la possibilità di scegliere davvero. Una nuova militanza, diceva ieri qui Alfredo Reichlin. Ecco: aggiungo che Prodi, sul Messaggero, ha ripreso ieri i passaggi del discorso di Draghi di cui parlavo qui: non ci può essere crescita senza legalità. Non ci può essere dignità del lavoro in un paese corrotto, consegnato alle mafie e alle cricche. Gli italiani lo sanno. Pisapia e De Magistris sono un avvocato e un magistrato, con buona pace dei quotidiani attacchi del premier agli uomini di legge. Dalla responsabilità personale dei cittadini e dal ripristino della legalità rinascerà la nuova politica. Quella dei partiti e della gente, quella che serve alla democrazia.