Appesi a un filo

Torna con noi oggi Beatrice Alemagna e il suo tratto di china gentile, la Piccoletta dai capelli rossi che in questi ultimi tre anni ci ha accompagnato con il suo sguardo limpido facendo capolino nel giornale, domandandoci cose che nessun adulto sa domandarsi più, passeggiando avanti e indietro dalla prima pagina all’ultima perché i bambini fanno così, sono dappertutto, dicono quello che gli altri non dicono, imparano mentre crescono e mentre imparano insegnano. Perché la politica ha senso se si occupa di chi verrà dopo, non solo di chi c’è adesso: se sa pensare ai prossimi trent’anni e non ai prossimi trenta giorni. Se sa immaginare chi pagherà i contributi per i ragazzi che non avranno mai un lavoro stabile, chi si occuperà degli anziani che oggi hanno quarant’anni anni e fra trenta ne avranno settanta, poi novanta perché la vita si allunga ma la sanità pubblica si accorcia, e allora tutto peserà sulle spalle fragili dei nostri figli precari. La buona politica è quella che fa soffiare il vento, non quella che lo cavalca. Che propone cause giuste perché sono giuste, non perché i sondaggi dicono che aumenterà così la popolarità di chi se ne fa paladino. Che indica la rotta infischiandosene della convenienza di adesso e di pochi, che guarda lungimirante al bene futuro di tutti. La buona politica pensa in primo luogo ai più giovani, perché da loro dipenderà il destino del Paese: li nutre di musica e di poesia, di cultura e di sapienza, di bellezza. Insegna loro a stare insieme, il rispetto dei vecchi, spiega che la conoscenza viene prima della critica, offre opportunità secondo i talenti e i bisogni. Piccoletta da qualche tempo ha una bambola, una bambina tutta sua. E’ nata con noi, in questi tre anni. Tante volte coi suoi palloncini ci ha indicato la direzione del vento ben prima, davvero assai prima che la sentissero i navigatori a vela e a motore della politica. “Il vento si sta alzando”, diceva più di un anno fa con la gonna sollevata al primo refolo. Oggi si stacca da terra appesa ai fili a forma di sì.

E’ un filo, davvero, quello a cui siamo appesi. Quattro fili, quattro domande a cui rispondere. Il fiore nato appena ieri ha bisogno della cura di tutti. Della fermezza lieve e dell’allegra speranza di ciascuno, qualunque sia la sua idea: la speranza di tornare ad essere noi gli artefici del nostro destino, la fermezza di farlo senza esitazione. Scrive Pippo Delbono, straordinario interprete di questo tempo: «C’è una sensazione comune di vivere oggi in un mondo che anche se si chiama civilizzato, democratico, libero, in fondo rimane gestito a struttura medioevale, con vassalli che comandano non perché posseggono le caratteristiche giuste del leader ma perché potenti a livello economico. Con il denaro molti grandi leader dei paesi cosiddetti democratici si sono comprati anche il potere e spesso il massimo potere». Ecco. Il potere dei soldi, l’ignoranza greve di chi mette sul tavolo sempre e solo il fondo illimitato della sua carta di credito, la sua ricchezza cresciuta a spese altrui, l’arroganza di un potere che sa solo comprare e corrompere, il danno culturale che l’incultura del ricatto economico impone a spese della ragione e della passione, della giustizia. La logica dell’incasso bancomat, in contanti o in favori. È di questo che siamo stanchi. E la novità, mi pare, è che adesso siamo stanchi di essere stanchi. C’è sempre un momento in cui, dopo aver molto sopportato - ciascuno lo sa, nella vita e nel suo lavoro - si dice: adesso basta. A testa alta e sorridendo. Adesso basta: il meglio deve ancora arrivare, lo costruiremo insieme ovunque ci troveremo, ognuno dal suo posto. Il nostro posto.